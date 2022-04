Arezzo, 18 aprile 2022 - Traffico sbloccato sulla strada statale 73 "Senese Aretina", in Toscana, dove si era verificato un incidente avvenuto al km 136. Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente tra le località di San Zeno e Pieve al Toppo, alle porte di Arezzo.