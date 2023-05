Grave incidente alle porte di Arezzo, tre feriti in codice rosso

Arezzo, 9 maggio 2023 – Grave incidente stradale alle porte di Arezzo. Nel pomeriggio i mezzi del 118 della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti sulla Sp 21 tra Chiani e Indicatore. Quattro le persone rimaste coinvolte nell’incidente, di cui tre feriti in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pegaso, l'automedica di Arezzo e quattro ambulanze (Misericordia di Subbiano, Misericordia Arezzo, Croce Bianca di Arezzo, Misericordia di Faella), i vigili urbani e i vigili del fuoco.

Una donna di 50 anni è stata trasportata in codice rosso dal Pegaso 1 all'ospedale fiorentino di Careggi; un uomo di 25 anni in codice rosso dal Pegaso 2 presso l'ospedale delle Scotte di Siena; un uomo di 26 anni in ambulanza in codice rosso presso l'ospedale San Donato di Arezzo.