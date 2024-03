Motociclista muore a 47 anni mentre va al pranzo di Pasqua

Civitella in Val di Chiana (Arezzo), 31 marzo 2024 – Tragedia della strada a Tegoleto, frazione di Civitella in Val di Chiana. Un uomo di 47 anni è morto in un incidente stradale: era in sella alla sua moto e sembra stesse andando al pranzo di Pasqua quando ha perso il controllo del mezzo su un tratto rettilineo. Un volo pauroso di diversi metri nel campo che costeggia via delle Casce; il 47enne sarebbe finito contro un palo della luce, un urto che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio.