Incidente a Monte San Savino: grave un motociclista

Monte San Savino (Arezzo), 11 ottobre 2023 – I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle ore 19:30 di martedì 10 ottobre in via Aretina nel comune di Monte San Savino (Arezzo) per un incidente tra un'auto e una moto. Nello scontro è rimasto ferito il motociclista, un uomo di 38 anni, che è stato trasportato in codice 3 (gravi condizioni) all'ospedale delle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Lucignano, l'automedica di Arezzo e i carabinieri.