Incidente stradale a Lucignano, ferite due donne

Lucignano (Arezzo), 21 maggio 2023 – Incidente stradale nella notte a Lucignano: nello scontro frontale tra due auto, avvento intorno all’una della scorsa notte in via della Pace, si sono registrati due feriti. Una donna di 39 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo in codice 2 e una donna di 41 anni è stata trasportata in codice 1 sempre ad Arezzo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 della Asl Toscana Sud Est con la Croce Bianca di Monte San Savino l'Avis Foiano e i carabinieri di Cortona.