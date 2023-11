Incidente in autostrada A1, cinque auto coinvolte: traffico nel caos e lunghe code dopo Arezzo

Arezzo, 26 novembre 2023 – Incidente oggi sulla autostrada A1. È successo nel tardo pomeriggio al km 529 tra Valdarno e Incisa Reggello verso Firenze. Il traffico è rimasto a lungo bloccato dopo Arezzo, con lunghissime code anche oltre i 9 chilometri verso nord. Molti automobilisti sui social fanno sapere di essere rimasti fermi dalle ore 17:40 circa, dunque per oltre un’ora.

In base alle prime informazioni, sembra che nell’incidente siamo rimaste coinvolte cinque autovetture. Non si hanno al momento notizie sulla gravità dell’incidente e se ci siano persone rimaste ferite nello scontro tra i diversi veicoli.

A chi viaggia verso Firenze Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Valdarno, percorrere la S.S. 69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno, con rientro a Incisa. Per le lunghe percorrenze, uscire a Vadichiana, seguire per Siena, prendere il raccordo Bettolle-Siena S.S. 326, poi la superstrada Siena-Firenze, e rientrare sulla A1 a Firenze Impruneta.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.