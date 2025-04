Gravissimo disabile giù da 10 metri, il babbo ha un infarto per il dolore

Cortona (Arezzo), 2 aprile 2025 – Non c’è fine al dolore della famiglia Scotto. Mentre il giovane disabile Alessio è ancora ricoverato in rianimazione all’ospedale fiorentino di Careggi dopo essere precipitato nel vuoto la scorsa settimana a Cortona, il padre Paolo ha accusato un malore ed è stato ricoverato nello stesso ospedale per un infarto. Il malore del padre che, probabilmente non ha retto il peso delle preoccupazioni è avvenuto lunedì scorso. Il giorno prima suo figlio aveva avuto una ricaduta importante con tanto di arresto cardiaco ed era finito nuovamente nel reparto di rianimazione. Mentre era in attesa di entrare a fargli visita Paolo si è accasciato a terra toccandosi il petto. Immediati i soccorsi e il ricovero nel reparto cardiologico dove è stato sottoposto ad un intervento per l’applicazione di uno stent.

Intanto per altro, le condizioni di Alessio restano gravi. Dopo l’arresto cardiaco, è stato rianimato e intubato. A causa della schiacciatura del diaframma, infatti, i medici hanno deciso di eseguire una tracheotomia in modo da aiutarlo a respirare e hanno applicato una sonda per alimentarlo. La sua situazione clinica è già delicata. Dopo la rovinosa caduta nulla si è potuto per evitargli la paralisi agli arti inferiori, mentre permane il rischio di una paralisi totale. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto che gli hanno lesionato la colonna vertebrale in maniera irreversibile. Lo strazio di questa famiglia, però, non è rimasto inascoltato e per loro si è attivata una catena di solidarietà partita dalla comunità grossetana di origine. Grazie al supporto del portale di informazione Maremma Oggi è stata aperta una raccolta fondi per sostenere Alessio e la sua famiglia.

Chi volesse può contribuire attraverso l’iban intestato a Paolo e la moglie Marzia: IT50A0103072321000000975893. La famiglia sta affrontando enormi difficoltà economiche a causa delle spese mediche e della permanenza in ospedale e di molto altro. La raccolta fondi diventa un mezzo importantissimo. “Non ci saremmo mai aspettati una risposta così forte – raccontano i familiari – sapere che ci sono così tante persone che hanno manifestato la volontà di sostenerci ci dà la forza di andare avanti”. Intanto le indagini della procura per chiarire le dinamiche della caduta vanno avanti. Le ipotesi di reato restano quelle di lesioni gravissime e omessa custodia.

Il drammatico episodio è avvenuto il 24 marzo scorso alla palestra del Mercato di Cortona, nei pressi del centro storico, dove il giovane si trovava con alcuni ragazzi della struttura per disabili Cam di Ferretto che lo ospitava. Alessio, affetto da un gravissimo disturbo psichico e comportamentale, sarebbe sfuggito al controllo degli operatori e sporgendosi dalla balaustra della palestra è precipitato nel vuoto facendo un volo di oltre 10 metri finendo rovinosamente nel campo agricolo sottostante.