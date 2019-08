Castiglion Fibocchi (Arezzo), 25 agosto 2019 - Pauroso incidente in provincia di Arezzo nel pomeriggio di domenica. E' accaduto sulla strada provinciale 2. Due le auto coinvolte. Da appurare la dinamica, al vaglio dei carabinieri. Le due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Si tratta di un suv e di una berlina. Per uno degli occupanti dell'auto, ferito, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo per liberarlo dalle lamiere. Il 118 è intervenuto con le ambulanze e con l'elicottero Pegaso. Due in tutto i feriti. Diversi disagi per il traffico: il tratto è rimasto chiuso per permettere soccorsi e rilievi.

