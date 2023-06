Auto fuori strada, interviene l’elisoccorso

Caprese Michelangelo (Arezzo), 5 giugno 2023 – Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 7.40, a Caprese Michelangelo, in via Copernico, dove un'auto è finita fuori strada. Una donna di 25 anni è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Siena con l'elisoccorso Pegaso 1. sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica di Sansepolcro, l'ambulanza della Misericordia di Anghiari, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.