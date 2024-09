Incidente all’alba in autostrada. Ferite 3 persone, una è in codice rosso

Arezzo, 1 settembre 2024 – Brutto incidente all’alba di oggi, 1 settembre, sulla A1 in direzione nord al km 323. Nello scontro, avvenuto nel tratto valdarnese dell’autostrada, sono rimaste ferite 3 persone. Una donna di 62 anni è stata trasportata nell’ospedale fiorentino Careggi in codice rosso con ambulanza infermierizzata della Misericordia della Valdambra, un uomo di 66 anni e una minore trasportati invece al pronto soccorso della Gruccia in codice 2 con ambulanza della Misericordia di Castelfranco. Sul posto anche auto infermierizzata del Valdarno e forze dell’ordine.