Pauroso incidente in A1: scontro fra macchine e furgone, automobilisti feriti

Arezzo, 17 giugno 2024 – Paura in autostrada, per l’ennesimo incidente accaduto nel tratto aretino dell’Autostrada A1. E’ accaduto tra le uscite di Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Per cause che ancora sono da accertare si sono scontrati due auto e un furgone.

Uno dei mezzi si è rovesciato su un fianco. L’allarme ai mezzi di soccorso è partito immediato dagli altri automobilisti di passaggio. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi, la polizia stradale e il personale di Autostrade.

I vigili del fuoco hanno fornito supporto nel raggiungere e soccorrere i feriti. Hanno quindi messo in sicurezza i mezzi. Alcune persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale di Arezzo. Si sono formate lunghe code, visto che la circolazione è rimasta per diversi minuti bloccata per permettere i soccorsi e i rilievi.