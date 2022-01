Arezzo, 21 gennaio 2022 - Un maxi incidente con sei mezzi coinvolti e un grande caos per la circolazione. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio. Da capire la dinamica, adesso al vaglio della polizia stradale. E' accaduto in direzione Roma. Le auto si sono scontrate una dietro l'altra. Sono quattro i feriti che sono stati assistiti dal 118.

Per uno di loro, in codice giallo, è intervenuto anche l'elicottero Pegaso. In questo caso il ferito è stato accompagnato all'ospedale di Siena. Alcuni dei feriti sono rimasti incastrati tra le lamiere. Per questo sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arezzo, che hanno provveduto ad estrarre i feriti stessi. La circolazione in direzione Roma ha subito grossi rallentamenti. Oltre alla polizia stradale, c'è stato l'intervento anche del personale di Autostrade. La corsia è rimasta chiusa a lungo per permettere soccorsi e rilievi.