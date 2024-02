Il vicino la salva dalle fiamme. Fuoco in casa, terrore in strada: donna gravissima

Montevarchi (Arezzo), 4 febbraio 2024 - E’ stata salvata dall’intervento provvidenziale di un vicino di casa che l’ha aiutata ad uscire dal monolocale dove vive già avvolto dalle fiamme. Si sono vissuti momenti di autentica paura ieri mattina, mentre stava albeggiando, in una palazzina del centro storico di Montevarchi, all’ingresso Sud della centralissima via Roma, per un incendio che ha devastato il mini appartamento dove abita una donna di 47 anni di origini cubane. Adesso è ricoverata per le ferite riportate nel rogo al Centro grandi ustionati di Pisa in codice rosso. Erano da poco passate le 5.30; il corso principale della città era deserto e silenzioso nella giornata prefestiva quando all’improvviso i residenti sono stati svegliati dal suono lacerante delle sirene dei mezzi di soccorso chiamati dal condomino impegnato a prestare le prime cure alla sventurata caraibica. Poco prima una scintilla, scaturita per cause accidentali e ancora al vaglio degli inquirenti, aveva innescato il focolaio che in un batter d’occhio si era propagato ad arredi e suppellettili della piccola abitazione situata al secondo piano dello stabile. A richiamare l’attenzione dell’uomo accorso per primo il fumo acre che ben presto ha invaso scale e pianerottoli del palazzo storico e le richieste di aiuto della quarantasettenne.

E’ intervenuto con prontezza di spirito ed ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi chiamando i pompieri e il 118. Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli operatori dell’emergenza urgenza territoriale della Asl Toscana Sud Est con l’automedica, l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giustino Valdarno e un’altra della Confraternita di Terranuova Bracciolini. I sanitari hanno preso in carico l’ustionata trasportandola immediatamente all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia e qui, dopo una sosta tecnica per gli accertamenti preliminari, i medici in servizio, verificata la gravità e la tipologia delle lesioni riportate, ne hanno disposto il trasferimento al reparto specializzato del nosocomio pisano con l’elisoccorso Pegaso atterrato nell’eliporto del monoblocco valdarnese. Nel frattempo i Vigili del Fuoco del distaccamento montevarchino lavoravano per domare l’incendio che ha distrutto completamente il mini locale. Un’opera che si è protratta per circa 4 ore, fino alle 9.30, e terminata con la constatazione di danni strutturali tali da rendere inagibile non solo l’appartamento dov’è divampato il rogo ma anche quello, al momento sfitto, del piano superiore.

Tra i primi ad accorrere in via Roma i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni insieme agli agenti del Corpo associato della Polizia Municipale Montevarchi – Terranuova. E proprio questi ultimi hanno provveduto a chiudere la strada alla circolazione per consentire alle squadre operative di portare a termine le operazioni di spegnimento, bonifica e i successivi rilievi di legge. Nelle tre ore di divieto di transito per inciso non si sono registrati particolari disagi o code di veicoli all’imbocco della mandorla medievale in virtù dell’orario in cui è avvenuto il fatto.