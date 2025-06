Civitella in Val di Chiana (Arezzo), 26 giugno 2025 – Auto in fiamme a Civitella in Val di Chiana, in località Il Riccio.

Un auto ferma lungo il bordo della strada è andata a fuoco per causa da accertare, l’incendio si è propagato anche alla vicina sterpaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno spento l’incendio dell’auto e della limitrofa sterpaglia che stava cominciando a bruciare. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.