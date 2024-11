Inaugurati i “laboratori innovativi” all'istituto Marcelli: tecnologia e didattica 4.0 per la Valdichiana

Arezzo, 19 novembre 2024 – Oggi all'Istituto Omnicomprensivo "G. Marcelli" di Foiano della Chiana si è svolta la cerimonia per l'inaugurazione dei nuovi laboratori tecnologici innovativi, realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito del progetto "Next Generation Labs".

Presenti tra gli altri Anna Bernardini, Dirigente Scolastica Istituto Omnicomprensivo Guido Marcelli Jacopo Franci, Sindaco di Foiano della Chiana, Bernard Dika, Responsabile delle Politiche Giovanili di Regione Toscana e Lorenzo Pierazzi, Dirigente ufficio VI USR Toscana.

Questo passo rappresenta un traguardo importante verso un'educazione più moderna e interattiva degli studenti andando a dotare la scuola di strumenti e spazi all'avanguardia per l'apprendimento. L'investimento di circa 350mila euro è stato destinato alla creazione di laboratori innovativi per le classi delle secondarie di secondo grado, con l'obiettivo di offrire ambienti altamente specializzati per l'insegnamento di competenze tecnologiche avanzate, come la robotica, l'intelligenza artificiale e la cybersicurezza.

Con questo progetto la Scuola si è dotata di spazi interattivi e flessibili, capaci di simulare scenari professionali reali e favorire l'apprendimento basato sul lavoro collaborativo e la simulazione pratica Tra le dotazioni dei nuovi laboratori, spicca una macchina a coordinate di misura (CMM) di precisione Zeiss, che permetterà agli studenti di verificare la qualità e l'accuratezza dei prodotti realizzati, integrando aspetti di formazione tecnica con esperienze di controllo di qualità industriale.

Un'importante novità riguarda l'introduzione di pannelli grafici dotati di QR code distribuiti tra le classi e le sale scolastiche, che forniranno approfondimenti accessibili tramite scansione, arricchendo l'interazione didattica per studenti e docenti Parallelamente, il progetto "Next Generation Classroom" ha trasformato le aule tradizionali in spazi dinamici con arredi modulari, incentivando metodi di insegnamento non frontali e più partecipativi.

Questi interventi sono parte integrante di una strategia educativa volta a promuovere ambienti di apprendimento immersivi, essenziali per preparare gli studenti alle sfide delle professioni digitali future Il progetto Next Generation va a consolidare l'istituto "G. Marcelli" quale polo di innovazione educativa e sviluppo tecnologico per tutta la Valdichiana.