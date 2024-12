In vendita gli acquerelli di Falasconi

Anche oggi sono in vendita alcuni acquerelli di Luigi Falasconi, in totale una ventina, nello studio della figlia Serena al numero 5 di Piazza Torre di Berta. Un’occasione imperdibile per aggiudicarsi un acquerello di Luigi Falasconi, morto lo scorso gennaio e conosciuto per essere stato calciatore anche di Sansepolcro, Arezzo e Sangiovannese. Acquistare una delle sue opere significa continuare e dare gambe al progetto da lui avviato di aiuto alla scuola di Ait Bou Oulli sulle montagne dell’Atlante nell’entroterra del Marocco. Ait Bou Oulli comune rurale e montano del Marocco si trova esattamente nella provincia di Azilal, regione di Béni Mellal-Khénifra, a soli 42 chilometri da Marrakech ma raggiungibile attraverso una via impervia e tortuosa. Per la stessa finalità, sono in vendita anche alcune opere della stessa Serena Falasconi sia di pittura, nel suo surreale mondo astratto, che di collage esperienza a cui si sta dedicando in questi ultimi tempi. Proprio il 28 ottobre scorso, la Scuola di Imi Nogni (che conta attualmente più di cinquanta bambini), nella Regione di Ait Bou Oulli a circa 2000 metri sulle montagne dell’Atlante nell’entroterra del Marocco è stata intitolata proprio a Luigi Falasconi e alla moglie Maria Pia Oelker, scomparsa nel 2021. Assieme alla figlia Serena Falasconi (l’altro figlio è Giorgio) era presente come cronista, come consigliere comunale del Comune di Sansepolcro e, principalmente, come amico delle due persone a cui è stata intitolata la scuola, Michele Foni.