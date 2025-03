In sella alla moto porta aiuti in Ucraina: "Dedico il mio tempo libero per la gente"

Una passione che si porta dietro da sempre di pari passo alla voglia di aiutare il prossimo, in questo caso un popolo tristemente martoriato da una guerra che non vuol conoscere una fine definitiva. Lui è Alessandro Canonici, ha oltre 200 mila chilometri sulle spalle con la sua inseparabile moto e il prossimo 7 aprile, proprio sulle due ruote, partirà dalla frazione delle Ville di Terranuova per portare fondi e solidarietà in Ucraina. Altri 3 mila chilometri da percorrere, non con scatoloni o chissà cosa di ingombrante ma con un sostegno di natura economica che servirà per comprare generi di prima necessità. Un viaggio di 6 giorni, dal 7 al 12 aprile, con arrivo a Sighetu Marmatiei in Romania al confine con l’Ucraina - attraversando Austria e Ungheria - dove saranno consegnati i circa 3000 mila euro di fondi, le operazioni di acquisto e consegna del materiale a Solotvino in Ucraina e il ritorno in tre tappe in Italia. Per lui non è una novità: "Già nel 2022 con l’inizio del conflitto Russo/Ucraino organizzo insieme alla mia compagna Samantha una raccolta di generi di prima necessità e medicinali, con l’aiuto di due amici, che mi mettono a disposizione i loro furgoni riesco ad intraprendere due distinti viaggi". Il progetto si chiama "3000 km di solidarietà" lui che non è nuovo ad aiutare il prossimo nel tempo libero: "Ho fatto parte del gruppo antincendio boschivo, poi sono entrato a far parte della Misericordia di Terranuova come soccorritore e autista. Oltre alla moto spendo il mio tempo libero in questo modo". Riuscirà nell’intento grazie a una associazione di volontariato presente in Romania - la Suntem Vocea Lor - ma per merito anche dei tanti amici e ditte ai quali ha chiesto aiuto e raccolto tutto quello che donerà in questi sei giorni davvero diversa da tante altre che ha percorso sulle due ruote, dall’Italia all’Europa ha toccato tantissime zone come in Francia dove è stato ben 10 volte.

E ora si appresta a vivere questa nuova avventura, prima però non poteva non mancare un pranzo al quale parteciperanno amici, associazioni e semplici conoscenti dove saranno raccolti altri fondi: "Oggi ci sarà un motoraduno aperto a tutti i tipi di moto, faremo un giro sulle colline del Valdarno e poi a pranzo tutti insieme, ci conosceremo e risponderò a tutte le domande sul progetto 3000 chilometri di solidarietà". Per chi volesse fare donazioni è possibile attraverso la sua PayPal personale (paypal.me/alessandrocanonici) o contattandolo tramite i social su Facebook o Instagram. Perché alla fine l’obiettivo è un solo: "Spingere altre persone a fare quanto ho fatto e farò ad aprile. Spero possa essere da input per convincere altri ad aiutare chi sta vivendo una situazione drammatica".