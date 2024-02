In ristrutturazione il centro di Teverina

Il centro associativo di Teverina nel cuore della montagna cortonese è oggetto di un intervento di ristrutturazione. La struttura di proprietà comunale, che ospita l’ambulatorio del medico di famiglia e gli ambienti gestiti dalla Proloco di Teverina per le attività di aggregazione sociale necessitava di alcuni interventi di adeguamento sismico. 125 mila euro il costo complessivo dei lavori appena partiti. In programma c’è la copertura con la collocazione di una struttura in legno, il rinforzo delle travi in legno dei vari solai con profili in acciaio e la sistemazione dell’impianto elettrico. L’edificio risale agli anni ’20 del secolo scorso ed è vincolato dalla Soprintenza per i beni architettonici.