In rianimazione dopo l’incidente

Ancora in pericolo di vita l’ottantenne che mercoledì sera fa si è ribaltato a bordo della propria auto finendo fuori strada. Dopo l’incidente, che gli ha causato un trauma cranico, facciale e toracico, era stato trasportato al pronto soccorso di Siena- Al momento si trova ancora ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. Il signore ha perso il controllo della propria auto, una panda, mentre si trovava nei pressi Badicorte, frazione del Comune di Marciano della Chiana al confine con Monte San Savino. Non ci sono satti altri veicoli coinvolti.