In quattrocento per i 70 anni di don Mauro parroco della Ginestra

E’ stata una serata indimenticabile per Don Mauro Frasi, che guida la parrocchia del Giglio a Montevarchi. Un "sacerdote di frontiera", come è stato ribattezzato, che ospita, nella Casa Famiglia tra "la chiesa e la stazione" poveri e emarginati. Alla festa per i suoi 70 anni, domenica sera, si sono infatti presentati più di 400 persone, che hanno riempito il salone dell’oratorio.

Tutto era stato pensato e curato nei minimi dettagli, dalla musica dal vivo all’intrattenimento, passando alla cena, fino ad arrivare ai gadget ricordo e alle decorazioni che riportavano su ogni tavolo alcune delle frasi più utilizzate dal parroco. Perfino i camerieri, i giovani dell’Equipe Animatori, hanno indossato una maglia realizzata ad hoc per l’occasione.

Come ogni festa che si rispetti non potevano mancare la torta ed il regalo, con raccolta fondi che sarà impiegata per le opere di bene della parrocchia. E’ intervenuto anche il vescovo di Fiesole Stefano Manetti, che si è presentato "a sorpresa". In sala anche suor Lucia Bastiani della Fraternità della Visitazione di Piandiscò.