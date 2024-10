In ottocento per l’Intrepida. La cicloturistica d’epoca riempie le strutture ricettive

Evento sportivo, culturale, turistico e quindi dal risvolto interessante anche dal punto di vista economico. Tutto questo è "L’Intrepida", che da oggi a domenica movimenta la vita quotidiana di una Anghiari sempre più calata nell’evento, al punto tale che potremmo definirla ben oltre la cicloturistica d’epoca, che comunque rimane l’appuntamento clou.

"Abbiamo vari contatti per le soluzioni di ricettività – precisano dall’organizzazione del Gruppo Sportivo Fratres Dynamis Bike – ma qui ad Anghiari è già tutto sold out e siccome vi sono persone che rimangono per due-tre giorni, anche le strutture alberghiere e gli agriturismo del vicinato ne beneficiano; in fondo, di attrazioni non mancano sicuramente anche a Sansepolcro, a Monterchi e a Caprese Michelangelo".

La conferma arriva anche da Massimiliano Micelli, responsabile di Confcommercio Valtiberina: "Su Anghiari la ricaduta è massima e in molti prenotano di anno in anno. Se poi per qualche motivo non dovesse arrivare per l’Intrepida, quella prenotazione viene subito presa; insomma, non rimane vuota".

Intanto – dato aggiornato – le iscrizioni sfiorano già quota 800 e il tempo non è certo scaduto: fino alle 14 di oggi si possono fare online (www.lintrepida.com) e poi domani e sabato nella sede della Misericordia di Anghiari.

L’atto primo della 12esima edizione si è di fatto consumato ieri con "La Bici mi racconta", laboratori di scrittura autobiografica per studenti delle classi IV e V della scuola primaria di Anghiari in collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia e l’Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi. Stamani, al teatro dei Ricomposti, è la volta di "Intrepidi a Scuola", dedicato ai valori della Carta Etica dello Sport e rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, con il ciclista professionista valtiberino Lorenzo Quartucci e con Gioia Bartali, nipote del grande Gino, che racconterà anche le imprese umane del nonno. L’evento è in collaborazione con Istituto Comprensivo e Fondazione Progetto Valtiberina.

Domani sera alle 21, sempre al teatro, "Aspettando L’Intrepida", serata dedicata al ciclismo e alla sua storia grazie alla collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Saranno presenti il giornalista e scrittore Beppe Conti, l’ex professionista Michael Rogers e l’ex "corridora" Morena Tartagni. A loro sarà consegnato il Premio Intrepido 2024. Ricco anche il sabato: la pedalata ciclo-gastronomica, le visite guidate, i mercatini d’epoca, L’Intrepidina per bambini, l’esposizione di bici di Moreno Bianchini e una festa a ritmo di musica con Niki Dj e ottimo cibo allo stand gastronomico dell’Associazione Pro-Anghiari.