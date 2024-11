In moto fino all’Ucraina. L’obiettivo di Canonici: portare aiuti alla popolazione

Percorrerà migliaia di chilometri in moto dal Valdarno alla lontana Ucraina per portare aiuti alla popolazione martoriata dalla guerra. È l’avventura che intraprenderà il terranuovese Alessandro Canonici, 54 anni, da tempo impegnato nel volontariato, che già nel 2022 si recò nell’est Europa per lo stesso scopo. Il suo sarà un viaggio in solitaria e il titolo che ha deciso di dare a questo suo progetto è "3000 km di solidarietà".

Ma per arrivare a destinazione e soprattutto per aiutare gli ucraini Alessandro necessiterà dell’aiuto di tanti. "Avrò bisogno di donazioni per raggiungere la cifra prefissata che mi permetterà di acquistare in Romania il materiale necessario da trasportare e consegnare nel paese ucraino di Solotvi", ha detto. L’obiettivo è quello di partire con almeno 3.000 euro e la raccolta è già iniziata. Canonici ha fatto il volontario in protezione civile e all’antincendio boschivo e dopo la pandemia è entrato a far parte della Misericordia di Terranuova come soccorritore e autista.

Nel 2022, con l’inizio del conflitto russo/ucraino, organizzò, insieme alla sua compagna, Samantha, una raccolta di generi di prima necessità e medicinali e con l’aiuto di due amici, che misero a disposizione i loro furgoni, riuscì a raggiungere il confine ucraino. La prossima primavera percorrerà Austria, Ungheria e Romania, fino ad arrivare nella città romena di Sighetu Marmatiei dove, con l’aiuto dell’associazione Suntem Vocea Lor, acquisterà generi di prima necessità e medicinali che verranno consegnati nel paese di Solotvi, in Ucraina, per essere distribuiti alla popolazione. "Vista la natura del viaggio, non posso trasportare nessun materiale, quindi non posso accettare nessuna donazione di generi alimentari/vestiario ecc.".

La raccolta sarà quindi solo in denaro. Possono prendere parte alla campagna sia privati cittadini che associazioni e aziende, che possono ricevere notizie sui profili social di Alessandro Canonici. "Sono sempre rimasto in contatto con l’associazione Suntem Vocea Lor di Sighetu Marmatiei, che nel 2022 mi ha fatto da tramite per distribuire il materiale - ha aggiunto Alessandro - La volontà e il bisogno di continuare ad aiutare hanno maturato in me un nuovo progetto per portare nuovamente un aiuto concreto alla popolazione ucraina".