In marcia contro ogni forma di guerra. Pace e disarmo: evento nelle vie del centro

È il giorno della marcia per la pace ad Arezzo. L’appuntamento è alle 18.30 quando da piazza San Jacopo la marcia procederà lungo le vie del centro storico fino alla cattedrale. "Disarmiamoci - Unica via per la Pace" è lo slogan dell’iniziativa promossa dalla Rete Aretina Pace e Disarmo che accomunerà associazioni, movimenti e società civile per lanciare un condiviso messaggio contro ogni forma di guerra e violenza, con l’adesione e la partecipazione anche del vescovo Andrea Migliavacca. Sarà presente anche l’eurodeputato Marco Tarquinio, "Questa marcia è parte di un lungo e coerente cammino nella direzione giusta" spiega. Da Arezzo, aderirà anche Francesco Romizi di Arezzo 2020: "Arezzo 2020 è con il mondo dell’associazionismo laico e cattolico per lanciare un messaggio di speranza, anche attraverso le tante manifestazioni simboliche ed espressioni artistiche che accompagneranno questo evento". Il percorso attraverserà strade e piazze del centro cittadino e prevederà l’esposizione di simboli quali la stoffa bianca al braccio per esprimere vicinanza a tutte le vittime della violenza, la luce delle candele per testimoniare l’impegno personale di ogni cittadino e la bandiera arcobaleno della pace, mentre il silenzio che accompagnerà i passi del cammino sarà un omaggio e un ricordo alle vittime delle guerre di ieri e di oggi. Un contributo alla marcia arriverà dall’artista Andreina Carpenito che realizzerà un grande mosaico dedicato alla pace, inoltre un ulteriore momento tra musica e riflessione sarà previsto davanti alla cattedrale con un recital di canzoni del Michela Ferri Duo e del coro multietnico della parrocchia di San Donato.