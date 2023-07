In Fortezza "Ersilia" oggi fa il bis Il circo delle città invisibili replica

Sarà replicato oggi alle 17 e alle 20,15 in Fortezza Ersilia- Circo delle città invisibili, uno spettacolo itinerante e partecipativo di circo contemporaneo che coinvolge gli spettatori in un’esperienza immaginifica a partire dalla caleidoscopica e visionaria narrazione di Calvino de Le città invisibili. Estate in Fortezza prosegue domani con Arezzowave e Noi & Springsteen. Una serata e una festa dedicata al Boss con la Fondazione Arezzowave Italia e Noi & Springsteen. Una notte da periferia di New York ,a 50 anni dall’uscita del primo album del Boss, Greetings from Asbury Park, e a una settimana dall’ultima data italiana di Springsteen a Monza. Sul palco i vincitori dei contest di Arezzowave e Noi & Springsteen.