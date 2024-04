In Comune la prima delle conferenze

SANSEPOLCRO

Dopo l’inaugurazione ufficiale di giovedì 28 marzo, ecco la prima delle due conferenze che rientrano fra le iniziative collaterali alla mostra di foto e video "Buitoni e il sociale", allestita fino al 31 maggio nelle sale di Palazzo Alberti in via XX Settembre a Sansepolcro e organizzata dal Cral Buitoni. Il tema proposto per domani alle ore 17 nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi a Sansepolcro, è senza dubbio di grande interesse: "Il glutine e la pasta-il rapporto con il diabete". Relatrici saranno due esperte in materia: la dottoressa Cosetta Gasparri e la dottoressa Anna Ranchelli. Ricordiamo che l’altro incontro è in programma giovedì 11 aprile, sempre alle 17 nella sala consiliare e sarà con il dottor Andrea Belli del Gruppo Barilla. Intanto, più che positivo è il bilancio dei primi giorni della mostra.

Nel ponte di Pasqua, sono stati infatti oltre 350 coloro che hanno visitato l’esposizione nelle varie sezioni. Insieme alle 160 foto, vi sono anche 35 video inediti che raccontano per immagini tutto ciò che ai tempi d’oro della Buitoni a Sansepolcro veniva messo in campo in ambito culturale, sportivo, ricreativo e dei servizi alle maestranze più in generale. Molte persone, non soltanto di Sansepolcro ma anche del vicinato che hanno avuto genitori o parenti dipendenti della Buitoni, non si sono fatte pregare, riguardando le vecchie foto ed essendo soprattutto attirati dai vecchi video realizzati quando ancora non esistevano le telecamere.