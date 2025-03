Un nuovo corso gratuito organizzato da Confcommercio Firenze-Arezzo. Si chiama "Agri Tuscany" per diventare macellai. Il percorso, che si svolgerà all’Accademia del Gusto in via Newton ad Arezzo, permetterà ai partecipanti di formarsi nella lavorazione e commercializzazione delle carni e dei salumi, un settore in crescita e alla ricerca di personale qualificato. Finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì, il programma prevede un totale di 900 ore di formazione, suddivise tra teoria e pratica. Le lezioni si terranno da aprile a gennaio 2026, con 520 ore di formazione in aula, 350 ore di stage in aziende del settore e 30 ore di orientamento professionale. Il percorso didattico spazia dalle tecniche di macellazione e trasformazione delle carni alla gestione del punto vendita, dalla sicurezza alimentare alle strategie di marketing, fino alle basi di lingua inglese per il commercio. "Con questo corso vogliamo offrire un’opportunità concreta a chi è in cerca di lavoro, fornendo competenze altamente richieste dal mercato – spiega Stefano Orlandi (nella foto), direttore area formazione Confcommercio Firenze-Arezzo - la formazione nel settore della macelleria unisce tradizione e innovazione, creando nuove prospettive occupazionali per giovani e adulti che desiderano specializzarsi in un ambito in continua evoluzione." Possono partecipare ad Agry Tuscany disoccupati e inattivi con almeno 18 anni o in possesso di una qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale (livello 3 EQF).