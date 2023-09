1 Croce Rossa Italiana comitato di Arezzo (nella foto il presidente Luca Gradassi) organizza un nuovo evento per raccogliere fondi per il comitato e le sue numerose attività. Una cena di raccolta fondi. L’appuntamento è per il 16, alle 20,30 al Comitato Civiltà Contadina Ruscello. Prenotazione obbligatoria, per farlo c’è tempo fino a domenica nella sede della Croce Rossa in via Raffaele Sanzio.