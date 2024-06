In auto con la cocaina. Due uomini arrestati

Trovati con 90 grammi di cocaina in macchina, in due finiscono in manette. La Polizia di Stato di Arezzo, sull’autostrada del Sole, nello scorso weekend ha arrestato 2 ragazzi di origine magrebina, di 25 e 37 anni. Erano le 17 quando una pattuglia della Polstrada di Battifolle, ha fermato per un controllo una Mercedes Benz classe A con due persone a bordo che stava percorrendo la carreggiata sud dell’A1. Poiché l’auto era munita di una targa doganale tedesca, comunemente chiamata "zoll", scaduta il 29 marzo e quindi non valida per la circolazione sul suolo nazionale, gli agenti hanno deciso di fermarla, accompagnando gli occupanti in ufficio per un controllo.

I due, capito che l’auto sarebbe stata sequestrata, hanno cominciato ad agitarsi, tanto da indurre gli agenti ad eseguire una perquisizione perché era chiaro che stavano nascondendo qualcosa.

E infatti, nel cruscotto, dietro all’autoradio e sotto al vano che ospita l’airbag, è stato trovato un involucro di cellophane con della polvere bianca che, una volta analizzata dal Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Arezzo, è risultata essere cocaina, 90 grammi in tutto. I due, entrambi incensurati ed in possesso di regolare permesso di soggiorno, sono risultati risiedere nell’aretino e quindi i poliziotti hanno richiesto supporto ai colleghi della Squadra Mobile della Questura per andare ad eseguire un’immediata perquisizione domiciliare che, però, non ha portato a scoprire altro. I due giovani magrebini sono stati quindi arrestati e messi a disposizione nella casa circondariale di Prato.