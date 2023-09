In Arrivo a Arezzo Centinaia di Harley Davidson: 3 Giorni di Eventi per Appassionati

AREZZO

In arrivo in città centinaia di Harley Davidson, uno dei più grandi raduni nazionali "Free Chapter Italia" organizzata dall’associazione 52100 Garage Arretivm Free Chapter, gruppo di appassionati del bicilindrico di Milwaukee. Centinaia di amanti, per la precisione 700, del marchio Harley Davidson si ritroveranno ad Arezzo dal 6 all’8 ottobre per l’evento con sede al centro Fiere di Arezzo.

"Si tratta di una manifestazione che dà la possibilità di far conoscere il nostro territorio ad un settore in forte crescita e di sicuro sviluppo sia economico che sociale" spiega il direttore Andrea Riccioli

Sabato 7 è in programma un Run di 170 chilometri che toccherà i vari comuni del Casentino con sosta al santuario della Verna e ritorno per la vecchia strada Setteponti fino ad Arezzo fiere. "E’ l’evento Italiano Free chapter con più presenze in assoluto, oltre 450 moto da tutta Italia e qualcuno anche dall’estero, 700 partecipanti prenotati direi che di sicuro abbiamo portato ad Arezzo grazie alla nostra passione, qualcosa di unico, per un gruppo di 30 soci tutti rigorosamente Aretini" continua Riccioli.

E già si pensa al futuro: "Ad aprile 2025 pensiamo di organizzare il Free Meeting Europeo".