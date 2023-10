In arrivo 40 telecamere: "Il nostro piano sicurezza"

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

Via Aggiunti, ma non solo, presto sotto l’occhio delle telecamere della videosorveglianza. "Sicuramente, le tante installazioni che sono previste in tutto il territorio comunale, 40 in totale, saranno uno strumento utile per tutte le autorità, dalla nostra polizia municipale a tutte le forze dell’ordine" ha dichiarato l’assessore biturgense alla sicurezza, Alessandro Rivi. Il quale poi specifica: "Ricordo che saranno installate telecamere di lettura targhe pressoché in tutti gli accessi della città, così come tante telecamere di contesto nel centro storico e nelle immediate vicinanze. Il potenziale di indagine e di prevenzione è sicuramente altissimo. Ovviamente questi sono degli strumenti, ma non possiamo fare affidamento in tutto e per tutto in questi. Ci sono situazioni, come quella di via Aggiunti, che sicuramente hanno raggiunto un grado di preoccupazione che va oltre la ‘normalità’ di una cittadina di 15mila abitanti. Ci sono stati dei primi confronti su questa situazione specifica, con i vertici locali delle forze dell’ordine, ma ulteriori passaggi li faremo a brevissimo: ci siamo già rivolti al Prefetto, perché c’era bisogno".

Un impegno sostanzioso da parte vostra?

"Come Comune, abbiamo fatto un grande sforzo: sul lato finanziario, con la programmazione in videosorveglianza, che oltre ai finanziamenti sovracomunali prevede un importante cofinanziamento, così come con i turni serali della nostra polizia municipale. Oltre come Comune, non possiamo fare in modo diretto. Per questo chiederemo un ulteriore sforzo alle forze dell’ordine per gestire e risolvere situazioni difficili, come quella di Via Aggiunti, che non abbiamo preso alla leggera, ma presto procederemo con il posizionamento delle telecamere". Nel corso della seduta di mercoledì scorso del consiglio comunale, è stato approvato un ordine del giorno riguardante controllo e sicurezza nel tessuto urbano e nell’intero territorio comunale. L’atto, presentato dal gruppo consiliare "Adesso Riformisti", è passato all’unanimità dopo due emendamenti proposti dalla maggioranza rispetto al testo originario. Nella sua versione definitiva, così recita: "Si impegnano sindaco e giunta a continuare tutte le azioni possibili, impegnandosi anche a tutti i livelli sovracomunali e rendendone conto al consiglio comunale, per incrementare il controllo nel centro storico e nel territorio comunale".