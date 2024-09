In 1300 per Panariello Masini. Stasera centro ad accesso limitato

Saranno oltre 1300 gli spettatori che questa sera assisteranno all’atteso spettacolo "Panariello Vs Masini, il ritorno" in programma alle ore 21 in piazza Signorelli. L’appuntamento è legato agli eventi collaterali della Cortonantiquaria che sta animando la fine dell’estate cortonese. La piazza ha già ospitato tre serate a ingresso gratutito, molto applaudite. Quella di ieri sera ha visto salire, tra gli altri, sul palcoscenico il direttore del Mes Pierre Gramegna che ha ricevuto il premio Cortonantiquaria 2024. Lo spettacolo di questa sera in compagnia del comico Giorgio panariello e del cantante Marco Masini è attesissimo ed è andato sold out in appena 10 giorni dall’avvio della prevendita. Il pubblico munito di biglietto potrà accedere dalle ore 20 esclusivamente da piazza della Repubblica. I commercianti che insistono con le proprie attività sulla piazza hanno trasmetteranno entro le ore 14 di oggi la lista delle prenotazioni dei rispettivi clienti. Per ragioni organizzative, i locali non potranno contare sui tavolini esterni, ma potranno far accomodare gli ospiti negli ambienti interni. Gli organizzatori hanno avvisato i residenti e i proprietari di strutture ricettive di fornire i nominativi delle persone che la sera del primo settembre avranno la necessità di rientrare o uscire dalla dimora. Il flusso sarà possibile fino alle ore 20 tramite filtraggio al cancello di piazza della Repubblica. Successivamente e durante lo spettacolo, residenti e dimoranti accreditati, dovranno essere accompagnati dal personale della sicurezza. Nell’occasione dello spettacolo, la polizia municipale ha previsto l’apertura alla sosta lungo viale del Parterre.

La.Lu.