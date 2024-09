In 500 per la Cicloturistica Avis “Città di Montevarchi”

Arezzo, 11 settembre 2024 – E' un bilancio estremamente positivo quello degli organizzatori della Cicloturistica Avis "Città di Montevarchi", che si è tenuta domenica scorsa. E tutto nonostante le previsioni meteo avverse e la minaccia dell'allerta arancione lungo il percorso. Nelle parole del presidente Franco Tofanelli la soddisfazione di una scommessa vinta: “Un ringraziamento enorme a tutti i partecipanti provenienti da tutta Italia e non solo che, con il loro entusiasmo e spirito di avventura, hanno reso indimenticabile anche questa seconda edizione. Sappiamo bene che il meteo è un fattore imprevedibile e che può condizionare un evento all'aperto, ma siamo rimasti colpiti dalla voglia di pedalare e di scoprire il nostro territorio.” Le iscrizioni sono continuate a fioccare fino all'ultimo minuto, superando la grande cifra di 500 partecipanti e bissando il successo della prima edizione.

“La voglia di scoprire il nostro territorio è contagiosa: ciclisti provenienti da tutta Italia e persino dall'Inghilterra, dalla Germania e dall’Olanda hanno scelto di pedalare con noi, dimostrando quanto sia apprezzata la nostra iniziativa.” ha dichiarato Dario Clori consigliere del Gruppo Sportivo Avis. Starter Luciano Franchi di Avis Toscana, che ha dato il via ad una vera e propria festa scandita dalle campane che hanno accompagnato i ciclisti per tutta via Roma e ed è proseguita fino all’arrivo al “villaggio” allestito in piazza Marchesi con il brindisi-aperitivo. Presente anche il sindaco Silvia Chiassai che ha percorso il tratto lungo di 130 chilometri. "La qualità fa la differenza: abbiamo lavorato sodo per migliorare l'esperienza di ogni partecipante, offrendo percorsi più accessibili, ristori abbondanti, un aperitivo delizioso, musica dal vivo e un pacco gara più ricco… e non dimentichiamo la nostra speciale bottiglia da collezione, sempre più apprezzata dai ciclisti-collezionisti appassionati! - ha detto Tommaso Dilaghi membro del board - La Cicloturistica Avis Città di Montevarchi è prova valida per il Campionato Toscano a squadre e Campionato Nazionale Individuale, è un orgoglio per tutto il Valdarno vedere come questo evento che promuove l'intero territorio, stia diventando un appuntamento fisso per gli appassionati di ciclismo. "Un successo reale, come raccontano le immagini dei ventitre fotografi sparsi sui percorsi e dei tre operatori di droni dislocati sui tre percorsi." le parole si Alberto Sordi del direttivo - "Possiamo davvero dirlo: la Cicloturistica Avis Città di Montevarchi ha battuto anche il meteo!"