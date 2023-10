Impiegato amministrativo per agenzia finanziaria

1 AGENTE FINANZIARIO

Agenzia finanziaria cerca impiegato per lavorazione pratiche di finanziamento. Lavoro part time. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Sede Arezzo. Codice AR-201753. Scadenza: 17 ottobre

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Si ricerca un impiegato amministrativo per agenzia viaggi di Arezzo. La figura sarà inserita nel reparto amministrativocontabile Lavoro part time o full time, a tempo determinato. Conoscenze informatiche: MS Outlook, MS Office, Internet Explorer. Codice: AR-201978. Scadenza: 19 ottobre.

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Si ricerca tirocinante per azienda che opera nel settore delle consulenze in materia tributaria e di lavoro per registrazioni contabili, relazione con i clienti e predisposizione contratti di lavoro. Lavoro part time. Sede Arezzo. Codice: AR-201998. Scadenza: 19 ottobre.