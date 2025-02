Impennata di furti: +48% . Tre al giorno in provincia

di Serena ConvertinoAREZZOArezzo quarta in Italia per aumento dei reati. Il report di Verisure e Censis per l’Osservatorio sulla sicurezza della casa, indica Arezzo come 22esima provincia in Italia per incidenza dei furti in abitazione nell’anno 2023, con un valore assoluto di 1112 casi. Peggio di noi in Toscana Grosseto, Siena e Lucca, che lasciano il podio dell’incidenza maggiore a Pisa, medaglia d’oro, e Firenze. Se per i dati complessivi del 2024 bisognerà aspettare ancora qualche mese, Censis riporta già le variazioni tra gennaio e aprile degli anni 2023/2024. Un dato in netta crescita che registra un aumento dei furti in abitazione per la provincia di Arezzo del 38%. Le effrazioni compiute tra gennaio e aprile salgono infatti da 241 a 333 nel giro di un anno. Un trend in crescita in linea con il negativo assoluto dell’anno precedente: tra 2022 e 2023, c’è stato infatti un balzo complessivo notevole, con un aumento dei furti nelle case aretine del 48,5%. Ma come difendere le proprie case dai ladri? Partendo, anche, da alcuni dati. Quelli del Ministero dell’Interno raccontano che la maggioranza dei furti denunciati nel 2023, e cioè il 30,8%, sono avvenuti di pomeriggio, tra le 14 e le 20. Al contrario di quanto si potrebbe immaginare, infatti, i momenti in cui i ladri colpiscono con minor frequenza sono la sera tra le 20 e le 24 e la notte tra la mezzanotte e le 7 del mattino, in cui si sono verificati rispettivamente il 10,1% e il 10% del totale dei furti denunciati.Il dato da commentare resta però quello di Arezzo quarta in Italia per aumento dei reati: un dato impressionante che si inserisce nell’aumento generale dei reati commessi, che nel 2023 in Italia sono cresciuti complessivamente del 3,8% rispetto all’anno precedente. Toscana peggiore in Italia. La classifica basata sull’incidenza sulla popolazione residente posiziona al primo posto la Toscana con 38,4 furti in abitazione ogni 10.000 abitanti: un aumento progressivo dei furti che la consegna per la prima volta alla cima della graduatoria. Il furto nella propria abitazione è il reato che gli italiani hanno più paura di subire, prima ancora di aggressioni e rapine. Secondo un indagine 2024 del Censis, il 24,4% degli italiani, quasi 1 su 4, ha subito almeno un furto nella propria abitazione, tanto che si tratta del primo reato a destare la preoccupazione degli italiani.