Il Virginian riapre la sua stagione teatrale

Arezzo, 6 ottobre 2023 – Il Teatro Virginian, piccolo gioiello nel cuore della città di Arezzo, torna ad aprire le sue porte per la Stagione Teatrale 2023/2024 ideata e organizzata dalla compagnia La Filostoccola.

Già dal nome, “NON LA SOLITA MINESTRA”, la Stagione del Virginian promette un anno di spettacoli variegati, che vanno dal comico alla narrazione socialmente impegnata di compagnie provenienti da tutta Italia, con spettacoli sia per adulti che per i più piccoli.

“Riaprire il teatro ogni anno per una nuova stagione teatrale è sempre una grande felicità – dichiara Daniele Marmi, direttore artistico, attore e docente de La Filostoccola “Crediamo fermamente nel progetto Virginian, ed ogni anno, nonostante le difficoltà, ci impegniamo per garantire alla città una programmazione intelligente e culturalmente rilevante, privilegiando realtà off del teatro contemporaneo di tutta Italia”

L’inaugurazione sarà venerdì 13 ottobre alle ore 21.00 con lo spettacolo “PICCHI – La storia di Armando Picchi”, della compagnia mo-wan Teatro, regia di Alessandro Brucioni e con Michele Crestacci, attore livornese dalla comicità travolgente. Lo spettacolo è uno dei ritratti di personaggi celebri livornesi che la compagnia ha scelto per raccontare lo spirito di Livorno.

Attraverso una narrazione comica e intensa viene ricostruito il percorso umano e professionale del calciatore Armando Picchi. Un simbolo di serietà, fedeltà e sacrificio. Un allenatore in campo, un punto di riferimento per la squadra nello spogliatoio, un uomo forte pronto al sacrificio: un capitano.

Un ritratto che passa dalle prime partite sul mare di Livorno alla indimenticabile finale di Coppa Campioni a Vienna del ‘64, dal boom economico alla rivoluzione sessuale del ’68, dal tenero incontro con l’amore alla drammatica vicenda personale che lo condusse alla morte. Il calciatore e l’uomo, il capitano e il sognatore, la forza e la poesia.

171 centimetri, 71 chili, il 41 di scarpe. Una famiglia di marinai, un nonno anarchico e l’altro repubblicano costretto all’esilio. Armando Picchi portò nell’Inter di Herrera e Moratti tutto lo spirito ribelle e combattivo ereditato dalla sua terra e dalla sua famiglia. Quello spirito fece il cemento fortissimo di una squadra italiana che vinse tutto al mondo, vanto della Milano Capitale emergente della società industriale.

Sullo sfondo l’Italia che cambia. La TV, usi e costumi, e il calcio che da semplice e romantico sport collettivo si trasforma in un feroce business e in un simbolo sempre più significativo dell’evoluzione sociale e culturale della società odierna.

Sullo sfondo Livorno con le sue brezze calde, con le sue ferite, le sue debolezze e le sue appassionate voci. Gli appuntamenti serali proseguiranno poi venerdì 17 novembre con “LEMON THERAPY” della compagnia emiliana QuintaParete, venerdì primo dicembre alle 21 con “CAMPANE DA SLAOTTO”, un omaggio a quel maestro della comicità sapiente e misurata che era Achille Campanile delle attrici Alessandra Frabetti e Marcella De Marinis.

La compagnia Teatro Europeo Plautino inaugura l’anno nuovo con il capolavoro di Machiavelli “LA MANDRAGORA”, che va in scena venerdì 29 gennaio alle 21.

La compagnia friulana SPK-EASY presenta poi “PORN UP COMEDY” (giovedì15 febbraio) e si prosegue con “TOPI – a vent’anni dal G8 di Genova” di Usine Baug e Campo Teatrale (martedì 12 marzo), per finire con “OLD FOOLS” di Compagnia Malalingua e Festival Trame Contemporanee per la regia di silvio Peroni (giovedì 11 aprile).

Non mancheranno poi spettacoli dedicati ai più piccoli: Giorgio Castagna e il suo “SOLDATINO DI STAGNO” di Nata Teatro inaugurano la stagione ragazzi domenica 26 novembre alle ore 17.00, per poi passare domenica 17 dicembre ad uno spettacolo che profuma già di feste, “CANTO DI NATALE” della compagnia bresciana Centopercento Teatro.

Viene da Trieste il successivo spettacolo per bambini e bambine “A BORDO DI UN GUSCIO DI NOCE”, della compagnia La Contrada (domenica 28 gennaio) e poi una storia originale di un principe che sfida le convenzioni con “IL PRINCIPE o AGHINOLFO” di Filippo Borghi (domenica 25 febbraio).

A chiudere la stagione ragazzi, l’attrice Eleonora Angioletti che con il cantastorie Franco Picetti mette in scena “ORLANDO FURIOSO in musica e pupi”. “Ma le attività della Filostoccola non finiscono qui – dice Giorgio Castagna, attore e docente della compagnia – i nostri corsi di teatro per adulti e ragazzi vanno avanti tutto l’anno, portando avanti quello che per noi è una questione fondamentale: far sì che il Virginian sia anche un punto di incontro culturale e sociale, uno scambio di saperi e conoscenze.

Siamo impegnati anche nell’Alta Formazione: da due anni organizziamo infatti laboratori rivolti a professionisti del settore teatrale nell’ottica di fornire uno spazio e un tempo a giovani artisti per formarsi con grandi maestri del teatro italiano.

Dopo Gabriele Vacis, Silvio Peroni e Giuliano Bonanni, quest’anno abbiamo come ospite Serena Sinigaglia ed altri grandi registi che vi sveleremo durante l’anno”. Per gli appuntamenti della stagione teatrale, la vendita dei biglietti è disponibile il giorno dello spettacolo presso il Teatro Virginian, via de’ Redi n. 12 – Arezzo.