Il violoncello di Choi a Casa Bruschi

In esclusiva assoluta per l’Italia la violoncellista Hayoung Choi si esibirà stasera alle 21 alla Casa Museo Ivan Bruschi. La giovane musicista sud coreana, che ha vinto nel 2022 il più importante Concorso internazionale al mondo, il Queen Elisabeth di Bruxelles, sarà accompagnata dal pianista norvegese Joachim Carr nel quarto concerto della Stagione Concertistica Internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. "Hayoung Choi è un talento straordinario - dice il Direttore artistico del Festival, il Maestro Roberto Pasquini - A soli 25 anni ha già vinto quattro Concorsi internazionali, ma quello che stupisce è la sua maturità musicale, l’umiltà con cui si avvicina al grande repertorio classico e il rapporto simbiotico che ha con il violoncello che diventa un tutt’uno con il suo corpo". Hayoung Choi ha debuttato con la Boston Philharmonic Orchestra nel 2021. Si è esibita con numerose e prestigiose orchestre come la Kremerata Baltica Orchestra Camerata Salzburg, l’Orchestra dell’Opera di Francoforte, l’Orchestra da Camera di Barcellona. Insieme al pianista Joachim Carr suonerà un repertorio di Stravinsky, Britten, Lutoslawski, Rachmaninov, Scelsi.

In prevendita alla Casa Museo i biglietti al costo di 12 euro a persona che includono visita al museo il giorno del concerto o successivi.