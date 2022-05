“Il viaggio continua…”: la Libera Accademia del Teatro presenta la rassegna estiva

Arezzo, 30 maggio 2022 - Saggi in partenza per la Libera Accademia del Teatro. “Il viaggio continua…” è il titolo della rassegna di spettacoli che, tra sabato 11 giugno e sabato 9 luglio, permetterà a tutti gli allievi-attori della storica scuola aretina di vivere le emozioni di calcare il palcoscenico e agli spettatori di assistere a un percorso nel mondo del teatro nelle sue variegate forme. L’iniziativa configura la tradizionale conclusione dell’anno di corsi e si svilupperà attraverso un mese scandito da ben diciannove saggi distribuiti in venti serate in programma tra il teatro “Pietro Aretino” di Arezzo, l’area archeologica di San Cornelio e piazza Sotto le Mura a Subbiano in collaborazione con il Comune di Subbiano.

Gli spettacoli coinvolgeranno attori di tutte le età dai bambini delle scuole primarie agli adulti più esperti dei gruppi Ostinatissimi che negli ultimi mesi hanno lavorato su un programma particolarmente diversificato che spazia tra interpretazioni originali e omaggi a grandi autori classici quali Pirandello e Aristofane, tra tragedie e commedie, tra teatro tradizionale e teatro in musica che unisce recitazione, canto e ballo. Il programma proporrà anche occasioni di riflessione su tematiche e problematiche sociali di stretta attualità come la guerra (trattata, ad esempio, nella prima serata con “Terra di nessuno”), la parità di genere o il femminicidio. Il tutto, con la regia dei maestri Francesca Barbagli, Andrea Biagiotti, Amina Kovacevich, Uberto Kovacevich e Ilaria Violin che, ormai da ventisei anni, sono impegnati nella promozione dell’arte e della didattica teatrale nella città di Arezzo.

Gli spettacoli in calendario al teatro “Pietro Aretino”, inoltre, sono tutti in programma in doppia replica per fornire l’opportunità di scelta al pubblico e per permettere agli attori di ripetere l’esperienza teatrale dal vivo. Un’ulteriore particolarità de “Il viaggio continua…” sarà rappresentata dalla suggestiva conclusione a San Cornelio con tre serate che, in calendario tra il 2 e il 9 luglio, apriranno la rassegna estiva di Castelsecco portando in scena anche spettacoli che affondano le radici nella grande commedia greca e che ben si calano nel contesto storico e archeologico del luogo. Il programma completo della rassegna sarà disponibile sul sito www.liberaccademia.it o sulla pagina facebook “Libera Accademia del Teatro”; per ottenere ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0575/266.86 o scrivere a info@liberaccademia.com .

«La rassegna di saggi- spettacolo è uno dei momenti più attesi della nostra programmazione - commenta Biagiotti, - perché è il momento in cui tutti gli allievi-attori dei corsi possono salire sul palcoscenico per mostrare, davanti al pubblico, i frutti del lavoro di tutto un anno. Siamo particolarmente felici del programma previsto da “Il viaggio continua…” perché, oltre a esportare i saggi in più location, permetterà di avanzare una proposta ricca e variegata che darà vita a una vera e propria festa del teatro nelle sue molteplici forme».