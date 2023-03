Il vecchio magazzino del Comune diventa polo per il turismo locale

ANGHIARI

Una riqualificazione di quelle davvero importanti. Il vecchio magazzino di proprietà comunale che si trova vicino alla Stazione di Anghiari, nella parte basse del paese, diventerà parte integrante del progetto turistico iniziato nell’area. L’obiettivo è quello di realizzare una ciclo-officina contigua alla ciclopista della ex ferrovia "Appennino Centrale", ovvero un’infrastruttura turistica su piccola scala nell’ambito della ciclopista "Due Mari" da destinare a spazio di sosta e di servizio per i turisti - cicloamatori in particolare - che favorisca sia la penetrazione nel territorio che la visita al centro di Anghiari e di conseguenza a quelle che sono le riconosciute risorse storico-culturali ed ambientali. L’intervento è finanziato dal Gal Aretino per un importo di 25 mila ai quali va a sommarsi il contributo comunale di altri 3mila euro.

L’edificio, che un tempo ospitava materiali e mezzi funzionali alla manutenzione del tratto di linea ferroviaria Arezzo-Sansepolcro, si trova nell’itinerario di livello regionale della ciclopista e la sua vicinanza alla Stazione ferroviaria di Anghiari ha suggerito la trasformazione dello stabile in una struttura a funzione turistica. Il progetto prevede il recupero dell’edificio e della sua area di pertinenza attraverso la realizzazione di opere che siano funzionali alla conservazione del vecchio manufatto.