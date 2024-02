Il trasporto pubblico secondo Lanza

CORTONA

Cortona On The Move prosegue il suo progetto 12X12 in collaborazione Autolinee Toscane. Il nuovo protagonista del mese è Marco Lanza, che con il suo lavoro fotografico sceglie di ripercorre la storia del trasporto pubblico in Toscana. "Attraverso una profonda conoscenza dell’approccio scientifico e una instancabile curiosità nel fondere arte e realtà – conferma Veronica Nicolardi (nella foto) direttrice di Cortona On The Move – il fotografo originario di Firenze ha esaminato le immagini provenienti dall’Archivio dell’Associazione Atam, offrendo uno sguardo approfondito sulla storia dell’autobus nella regione, fino all’avvento di Autolinee Toscane. Lanza imprime la sua espressività distintiva in molti dei suoi progetti: la sua ricerca appassionata si traduce in una radicale dinamicità di sguardo, evidenziando la capacità di esplorare le connessioni tra diversi mondi visivi". Classe 1957, Marco Lanza sin dagli anni ‘80 ha costantemente ampliato i confini del suo lavoro, viaggiando regolarmente per realizzare progetti fotografici internazionali.

La sua esperienza professionale include fruttuose collaborazioni con agenzie pubblicitarie, aziende e redazioni internazionali. Il progetto 12X12 vede coinvolti 12 fotografi over 60 che per 12 mesi, attraverso l’obiettivo, raccontano il territorio toscano e i suoi abitanti da una prospettiva del tutto inedita e originale. L’idea è offrire una diversa estetica del trasporto pubblico attraverso scatti d’autore che hanno saputo reinterpretare e dar luce alle storie, agli sguardi e alle relazioni di queste persone che si incontrano sull’autobus, indagando gli aspetti culturali e sociali delle comunità attraversate e dei territori connessi.

La.Lu.