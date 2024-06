Il Terranuova Traiana, domani a Maccarese, si gioca la finale play off

Arezzo, 01 giugno 2024 – Semifinale di ritorno per il Terranuova Traiana che domani al W3 Stadium di Maccarese si gioca l’accesso alla finale nazionale che consegnerà alla vincente il lasciapassare per il prossimo Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D. Una gara importantissima, che si giocherà in un ambiente infuocato, con un gran tifo che spingerà i bianconeri di casa al successo. Dopo il 2-1 dell’andata al Matteini, i biancorossi si qualificano se vincono o pareggiano. In virtù del regolamento che dà valore doppio ai gol fatti i trasferta in caso di parità di punti e differenza reti, i terranuovesi si qualificano anche con la sconfitta con un gol di scarto, segnandone però almeno 2 (3-2, 4-3, 5-4, eccetera per i laziali). Alla Maccarese basta invece vincere 1-0, oppure con 2 gol di scarto. In caso di vittoria bianconera per 2-1 si andrà ai supplementari, persistendo lo stesso risultato anche al 120′ si procederà con calci di rigore. Arbitrerà Simone Gambin di Udine che si avvarrà della collaborazione degli assistenti di linea Leonardo Rossini di Genova e Francesco Serusi di Oristano. La vincente affronterà il 9 e il 16 giugno in finale la vincente di Terre di Castelli (Emilia Romagna) – Giulianova (Abruzzo): andata al Fadini (squalificato per un turno dal Giudice Sportivo: giallorossi obbligati a giocare la prossima gara a porte chiuse) 1-0 per i giuliesi (Carbonelli). Match di ritorno che invece si disputerà al Ricci di Sassuolo anzichè a Castelvetro di Modena per motivi di ordine pubblico: previsti un migliaio di tifosi del Giulianova.

La Maccarese, colori sociali bianconeri, è guidata da mister Francesco Colantoni (classe 1985), la passata stagione a Tivoli in Serie D, le due precedenti con la Juniores di Ostiamare, subentrato la scorsa estate a Stefano Manelli che ha lasciato il club dopo 9 stagioni. Colantoni cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Casalotti, squadra gloriosa che ha lanciato tanti giovani nel calcio che conta, vanta più di 400 presenze tra Serie C e Serie D, con le maglie di Guidonia, Pavia, Melfi, Palestrina, Anziolavinio, Cynthia, Lupa Castelli Romani, Ostiamare e Pomezia. W3 Maccarese che nella passata stagione aveva terminato il campionato in quinta posizione, a 6 lunghezze dalla piazza d’onore, e che nel torneo precedente, dopo la fusione tra W3 Roma Team e Gia.Da. Maccarese (ex squadra di Davide Moscardelli), terminò in seconda posizione alle spalle del Pomezia, vincendo poi il triangolare di spareggio regionale tra le seconde laziali, per arrendersi infine nel primo turno dello spareggio nazionale contro il Livorno per il minor numero di gol fatti in trasferta: 2-2 in casa e 1-1 all’Ardenza. Laziali che giocano le proprie gare interne nel rinnovato W3 Stadium (ex stadio comunale Emilio Darra), completamente ristrutturato la scorsa estate, in erba artificiale di ultima generazione, con una misura di 105 x 65 metri.