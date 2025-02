Il Tennis Giotto ospita Davis Cup e Billie Jean King Cup

Arezzo, 18 febbraio 2025 – I due più iconici trofei del tennis mondiale in mostra al Tennis Giotto. La Davis Cup e la Billie Jean King Cup faranno tappa domenica 23 febbraio e lunedì 24 febbraio al circolo aretino per due giornate-evento inserite all’interno del Trophy Tour, l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per celebrare il doppio successo iridato ottenuto delle nazionali italiane maschili e femminili nel 2024.

Le porte del Tennis Giotto saranno aperte per appassionati e per tifosi che, liberamente e gratuitamente, avranno l’opportunità di ammirare e fotografare i due trofei sollevati nei mesi scorsi da Jannik Sinner, da Jasmine Paolini e dagli altri campioni in maglia azzurra.

“Vieni a vivere un sogno. Anzi due” è lo slogan del Trophy Tour che, nel corso del 2025, sarà in movimento tra ottanta città di diciannove regioni italiane con l’obiettivo di festeggiare la prima doppietta tricolore nella storia perché mai, in precedenza, le due nazionali avevano trionfato nello stesso anno nei campionati del mondo.

L’esposizione dei due trofei sarà affiancata da uno speciale allestimento con una serie di pannelli in cui, tra le altre cose, sarà possibile scoprire storie, curiosità e albi d’oro di Davis Cup e Billie Jean King Cup.

Questo appuntamento verrà arricchito da un vero e proprio “evento nell’evento”: alle 18 di domenica 23 febbraio, infatti, è in programma la presentazione di tutte le squadre di tennis e di padel che rappresenteranno il Tennis Giotto nella nuova stagione nei diversi campionati regionali e nazionali, con un’occasione di ritrovo per circa centocinquanta atleti e atlete che saranno impegnati nelle categorie under e senior.

Il fiore all’occhiello del circolo aretino saranno nuovamente le due formazioni maschili e femminili che militeranno in serie A2, poi altre otto squadre scenderanno in campo ai vari livelli dalla B2 alla D3 e ben undici squadre verranno schierate a livello giovanile dall’Under10 mista all’Under18, mentre il padel conterà sei squadre tra serie C e serie D.

Il pomeriggio di lunedì 24 febbraio sarà invece previsto un momento dedicato ai bambini e alle bambine della scuola tennis, a cui i maestri proporranno una speciale visita alla Davis Cup e alla Billie Jean King Cup che sarà arricchita dalla visione dei filmati celebrativi dei due successi.

Ogni cittadino potrà recarsi al circolo di via Divisione Garibaldi nel pomeriggio del 23 febbraio e nell’intera giornata del 24 febbraio, vivendo così le emozioni di ammirare i trionfi del tennis tricolore.