Il tempismo di Tanti: lancia il progetto civico "Fare Arezzo"

"Nasce Fare Arezzo: idee, progetti e nuove forze in campo". Lo annuncia il vice sindaco Lucia Tanti (nella foto): "Tante sollecitazioni e molte persone in avvicinamento ci portano a raddoppiare gli strumenti di partecipazione e coinvolgimento". Sarà l’incontro del 6 aprile a Ca’ de Cio a segnare l’inizio della corsa verso il 2026 della lista civica Ora 2026, Officina Rilancio Arezzo che probabilmente cambierà nome sulle schede elettorali.

"Restiamo fedeli a noi stessi ma raddoppiamo con la nascita di Fare Arezzo – continua Tanti – una piattaforma per raccogliere idee e progetti che in questi mesi sono stati proposti da cittadini, associazioni, categorie economiche. Del resto per noi il civismo non è un modo per mettere sotto scacco i partiti senza i quali la politica non si può fare, per noi il civismo è l’occasione per allargare il perimetro dei partiti ed è uno stile amministrativo che si traduce nel mettere gli interessi di Arezzo davanti a tutto. Siamo alleati in piena armonia con i quattro partiti del centrodestra per andare oltre gli steccati, ma in alternativa al Pd".