Il tecnico alza l’asticella: "Ma non c’è solo Egonu" - Volley A1 Femminile

La Uyba di Julio Velasco all’esame Egonu. La squadra bustocca guidata dall’allenatore di volley per eccellenza, il mago argentino capace di vincere tutto o quasi con la nazionale maschile della generazione di fenomeni, debutta in campionato domani pomeriggio alle 17 nella Allianz Arena per affrontare la Allianz Vero Volley Milano, una delle superpotenze del campionato italiano che in estate ha acquistato Paola Egonu, una delle giocatrici più forti al mondo, per… vincere lo scudetto.

"Sappiamo che Milano è una delle candidate per la vittoria dello scudetto - ha detto Julio Velasco nella conferenza stampa di presentazione -, insieme a Scandicci e Conegliano, con Novara di rincorsa e Chieri appena sotto. Noi in queste partite dobbiamo cercare di imparare e per farlo dobbiamo giocare per vincere sapendo che loro sono sulla carta più forti. Noi dobbiamo migliorare".

Uno dei punti di forza di Milano è la potenza delle battute delle sue giocatrici. "Loro sono fortissime con la battuta spin, in salto, di potenza (si pensa soprattutto a Paola Egonu ma non solo ndr). Ho utilizzato Filppo Lualdi (il fratello del capitano della Uyba Giuditta terzo allenatore e buon giocatore ndr) che, con un lavoro extra, ha allenato le ragazze sulla battuta perché non vogliamo essere in difficoltà in questo frangente come lo siamo stati nel corso delle ultime amichevoli contro Milano".

Julio Velasco è contento del percorso intrapreso fin qui. "In questo inizio della mia avventura mi ha entusiasmato la predisposizione al lavoro, la voglia di lavorare con allegria della squadra. Due caratteristiche che non è facile trovare e quindi sono molto contento di averle trovate con questo gruppo".

Domani per Julio Velasco sarà il debutto in campionato con un club femminile. Sarà emozionante anche per uno come Velasco… "Magari domani, col pubblico, mi emozionerò, non si sa. Noi allenatori lavoriamo per gestire le emozioni, noi dobbiamo essere un punto di riferimento. E’ molto più difficile quando da allenatore ho dovuto affrontare la "mia" Argentina, ve lo assicuro".