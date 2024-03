Il teatro Petrarca è monumento nazionale. Riconoscimento anche per il Signorelli

Il teatro Petrarca ad Arezzo e il Signorelli a Cortona diventano Museo nazionale. Sono stati inseriti tra i dieci teatri in Toscana che beneficeranno della qualifica. La decisione è arrivata dopo il voto in Commissione Cultura sul testo di legge che assegna il riconoscimento e numerosi teatri italiani. "Si tratta di rdi un importante valore aggiunto, per alcuni fra i più prestigiosi teatri della nostra regione", commenta il capogruppo di Fdi in commissaione Cultura Alessandro Amorese.

In particolare, saranno dichiarati monumento nazionale, i due teatri aretini, entrambi con una storia prestigiosa, luoghi di cultura di particolare fascino. Tra i dieci teatri toscani che hanno ottenuto il titolo di monumento nazionale ci sono il teatro del Maggio Musicale e il teatro Verdi di Firenze, il teatro dei Rinnovati di Siena, il Guglielmi di Massa, il Manzoni di Pistoia. E ancora: il teatro Verdi di Pisa, il teatro del Giglio di Lucca e il Teatro Accademia dei Rassicurati di Montecarlo di Lucca.

"Questo importante riconoscimento rappresenta quanto, per il nostro governo, la cultura sia un bene alto da promuovere e sostenere in ogni sua peculiarità, anche e soprattutto valorizzando i patrimoni che ogni territorio può vantare".