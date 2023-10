"Il teatro interiore", un percorso nell’Io tra drammaturgia e psicologia

Un viaggio alla scoperta di sé tra teatro e psicologia. La Libera Accademia del Teatro propone un nuovo ciclo di quattro incontri de "Il teatro interiore" che, a partire dal 5 novembre, permetterà ai partecipanti di attivare un processo creativo di analisi del proprio Io tra emozioni e immaginazione, volontà e potenzialità. Gli appuntamenti, ospitati dai locali della scuola in piazzetta della Santissima Annunziata, forniranno strumenti psicologici e teatrali per mettere a fuoco i ruoli e i copioni recitati nella vita quotidiana, conoscere il proprio personale "cast interiore" tra parti da protagonista e parti da comparsa, contattare e trasformare personaggi ormai inefficaci, cominciare a interpretare la propria identità nel profondo per riuscire ad attivare un dialogo costruttivo con sé stessi e con gli altri. Ogni partecipante sarà guidato nell’esplorazione, nell’espressione e nella condivisione delle dinamiche che vanno in scena nel palcoscenico interiore con l’aiuto del teatro e della Psicosintesi. In quest’ottica, il primo passo è rappresentato dall’assunzione di consapevolezza delle proprie emozioni, positive e negative, e del proprio mondo interiore, ma anche delle proprie potenzialità, della propria creatività e della propria capacità di attivare una volontà di cambiamento e di crescita, muovendosi su un duplice binario di introspezione e condivisione. Gli esercizi, le improvvisazioni e i giochi della pratica teatrale permetteranno infatti di indagare e di arrivare a mettere in scena il proprio mondo interiore, e gli strumenti della Psicosintesi supporteranno questo viaggio con l’acquisizione di competenze utili per diventare interpreti più consapevoli della propria realtà. "Il teatro interiore" sarà condotto da Amina Kovacevich attrice, regista, insegnante e Francesca Barbagli psicologa clinica con formazione in Psicosintesi. "Il teatro interiore" è in programma domenica 5 e 19 novembre, 3 dicembre con orario 15.30- 19.30, seminario conclusivo il 17 dicembre, info 333566.38.28.