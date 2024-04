Il super weekend con tre sagre. Porchetta, nana e cocomero insieme fra tradizione e solidarietà

Nana, porchetta e cocomero: tre sagre in una festa sola, con una due giorni di iniziative a Monte San Savino all’insegna delle tradizioni e della beneficenza. I fondi verranno destinati alla scuola della città. L’iniziativa si chiama Sagre in Comune e sarà possibile grazie al gioco di squadra tra le tre sagre del paese della Valdichiana, sotto la regia del Comune di Monte San Savino che ha pensato all’iniziativa con l’assessore alla cultura Patrizia Roggiolani in prima linea. L’evento è già fissato a sabato 4 e domenica 5 maggio e si svolgerà nel cuore del centro storico. Gli attori della kermesse sui generis sono le tre feste popolari la sagra della porchetta che quest’anno festeggerà la sua 60esima edizione con l’appuntamento dal 4 all’8 settembre; quella del cocomero di Alberoro che è già in programma dal 18 al 28 luglio; e quella della nana di Montagnano che per la sua 52esima edizione partirà il 12 settembre fino al 22. "Siamo felicissimi per questo evento in cui le migliori sagre si uniscono con due obiettivi: quello di condividere la nostra tradizione e la nostra comunità al pubblico ma anche quello di farlo tutti insieme che è il primo segnale che vogliamo dare", ci dicono Silvia Caldari e Iacomoni Silvia, rispettivamente presidente e consigliere della sagra della nana di Montagnano. E come detto l’iniziativa ha anche un obiettivo extra, quello solidale a beneficio di tutta la comunità, a partire dai cittadini del Monte visto il ricavato raccolto verrà destinato all’istituto omnicomprensivo di Monte San Savino. Ci sarà anche il cocomero che visto il periodo non potrà offrire il suo cavallo di battaglia, sua maestà l’anguria, "abbiamo aderito con tanto entusiasmo anche se naturalmente non potremmo deliziare i presenti con il cocomero, per ovvie motivazioni, perciò abbiamo deciso di preparare della carne alle brace", ci dice Filippo Peruzzi, presidente della sagra del cocomero di Alberoro. Gioca in casa la porchetta che così si preparerà alla sua sessantesima edizione, "noi prepareremo il nostro panino con la porchetta, un’eccellenza dello street food locale; ma sarà l’occasione anche per assaggiare altri dei prodotti tipici del nostro territorio", ci dice Manola Donnini, presidente della Pro Loco di Monte San Savino che organizza la sagra della porchetta. L’iniziativa si svolgerà in corso Sangallo, il corso della città di Monte San Savino, e sarà organizzato come un vero e proprio festival dello street food ma con pietanze nostrane. Si potranno assaggiare le delizie delle tre sagre: l’immancabile pasta con il sugo di nana, il panino con la porchetta e per la sagra del cocomero, come anticipato, carne alla griglia. Sarà inoltre possibile acquistare e assaggiare i vini del territorio della Valdichina che faranno da contorno alle leccornie proposte.