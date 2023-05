Il sollievo dopo la tragedia Sta meglio la moglie di Maggini Non è più in pericolo di vita

Un sospiro di sollievo dopo il sabato maledetto sulla statale Adriatica a Cesenatico. Nell’incidente che è costato la vita a Gianni Maggini, titolare del vivaio Eden Garden di Puglia, la moglie Katia Romanelli, in sella alla Guzzi di grossa cilindrata insieme a lui, era rimasta seriamente ferita. Trasportata in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena è stata operata per un’emorragia interna: l’intervento è andato bene e la donna non è più in pericolo di vita. Oltre al problema all’addome,Romanelli avrebbe anche alcune fratture alle braccia, ma niente di così preoccupante, dopo la paura delle prime ore dopo l’incidente, periodo in cui comunque la donna sarebbe rimasta cosciente.

Nei prossimi giorni si dovrebbero svolgere i funerali di Maggini, il cui corpo è ancora a disposizione del magistrato di turno per l’eventuale autopsia. Sull’incidente stanno indagando la stradale e i carabinieri di Cesenatico, in base alle prime ricostruzioni la moto sarebbe finita da sola contro il guard rail laterale dell’Adriatica,senza il coinvolgimento di altri mezzi. Forse un guasto meccanico, un malore, una distrazione o una manovra per evitare un ostacolo improvviso sulla strada è costata la vita al vivaista cinquantaduenne. All’altezza dello schianto di sabato poco prima di mezzogiorno era posizionato un cartello di controllo della velocità elettronica con una postazione poche centinaia di metri dopo.

Lo schianto è stato terribile, e ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 che si sono adoperati per fare un massaggio cardiaco a Gianni Maggini a terra, si è rilevato inutile. La viabilità sulla statale Adriatica è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia per 3 ore e la strada è ritornata percorribile alle 15. I due coniugi, sposati da anni e senza figli, avevano la passione per la moto e si mettevano spesso in viaggio nel weekend. Grande passione anche per i cani come appare dalle foto social che la coppia aveva condiviso nei momenti felici. Maggini, con la moglie, era diretto verso nord, da Rimini verso Ravenna, ha perso all’improvviso il controllo della Guzzi, che è sbandata sulla carreggiata ed è andata a schiantarsi contro il guard rail laterale, quello che separa la statale dai campi. Cosa sia accaduto, a questo punto, potrà raccontarlo soltanto lei, ammesso che abbia avuto il tempo di rendersene conto.

f.d’a.