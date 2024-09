Il sindaco Agnelli grave in ospedale. Incidente in moto contro l’auto. Portato a Siena: non rischia la vita

È ricoverato con prognosi riservata alle Scotte. Una domenica con il fiato sospeso per il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. Verso le 16 l’incidente lungo la strada regionale 71, nel centro abitato di Camucia. Agnelli era alla guida della sua moto, poi all’improvviso, l’impatto con una macchina. Nell’urto è stato sbalzato a terra e ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. Ferite gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. è stato soccorso e trasportato all’ospedale della Fratta per i primi accertamenti a da qui trasferito al policlinico Le Scotte di Siena a bordo dell’elisoccorso Pegaso.

Ma riavvolgiamo il nastro. Nel primo pomeriggio il sindaco di Castiglion Fiorentino sale in sella alla sua motocicletta. Direzione Lago Trasimeno, uno dei luoghi in cui spesso trascorre le giornate di festa e di relax. Lo scontro si verifica lungo la grande arteria che collega Arezzo a Terontola. Agnelli sta percorrendo la Sr 71, sta attraversando il centro abitato di Camucia che in quel tratto centrale della frazione cortonese prende il nome di via Giacomo Matteotti.

La dinamica deve essere ancora chiarita ma osservando la posizione dei veicoli sulla strada quel che è successo, almeno a grandi linee, sembra abbastanza chiaro. Agnelli stava procedendo in direzione sud mentre la macchina procedeva in senso opposto e stava svoltando verso via Manzoni. L’impatto fronto-laterale è stato violentissimo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Agnelli è stato sbalzato sull’asfalto, avrebbe perso il casco battendo la testa.

Al volante dell’auto una cittadina americana. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Cortona che adesso dovranno capire quel che è successo sull’arteria più trafficata della Valdichiana. Quando sono arrivati i soccorsi, il sindaco era cosciente ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Per questo insieme ai volontari della Misericordia di Cortona è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1. Per Agnelli, 54 anni, da dieci al timone del comune castiglionese, ora al terzo mandato amministrativo, è stato necessario il ricovero alle Scotte, in codice rosso. La buona notizia vista la dinamica dello scontro è che il sindaco non è in pericolo di vita.

L’incidente al primo cittadino di Castiglioni, accade a un anno di distanza da quello nel quale rimase coinvolto il suo vicesindaco, Devis Milighetti: nell’estate 2023 subì una brutta caduta dalla bicicletta in via Madonna del Rivaio, alle porte del paese della Valdichiana. Anche lui venne ricoverato al policlinico senese.

Tanti i commenti sui social per l’incidente ad Agnelli, molto conosciuto nell’aretino e con incarichi regionali nella Lega di Matteo Salvini. Un "fiume" di auguri di pronta guarigione per SuperMario, come lo chiamano gli amici.