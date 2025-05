Il salone festeggia 25 anni. Titolare porta in vacanza tutti i dipendenti a sorpresa

Ha festeggiato il quarto di secolo del suo salone di parrucchiere e ha deciso di regalare ai suoi dipendenti una vacanza. Così Fabrizio Del Buono parrucchiere del salone Privè di via Garibaldi ad Arezzo, ha fatto una sorpresa a tutti i collaboratori portandoli tre giorni a Praga.

"Quest’anno abbiamo festeggiato i 25 anni di attività e ho ritenuto giusto condividere con i miei collaboratori un fine settimana lungo – spiega Fabrizio Del Buono – siamo stati tre giorni a Praga tutti insieme. Un gruppo affiatato visto che i miei ragazzi sono come me da sempre.

Per questo motivo mi sembrava giusto condividere con loro un traguardo così importante come questo. E’ stato possibile raggiungerlo anche grazie a loro. E’ sempre il lavoro di gruppo che fa la differenza, mi piace condividere con i miei dipendenti sia gli obiettivi dell’attività che altre cose del mondo moda e capelli".

Alla volta di Praga sono partiti in sei, ai dipendenti il titolare aveva solo detto di tenersi liberi ma non aveva svelato la meta del viaggio.

"Con me Mino, Ela, Mirjeta, Martina e Airis, un gruppo di età diverse ma tutti al lavoro insieme da tantissimi anni, Airis da sempre perché è mia moglie. Siamo andati in vacanza a marzo. Nessuno di loro sapeva nulla della meta, è stata una sorpresa per tutti. Gli ho tenuta nascosta la destinazione fino all’ultimo, lo hanno saputo in aeroporto quando gli ho inviato il boarding pass per messaggio.

Avevo detto loro solo di tenersi liberi per tre giorni, dalla domenica al martedì. E’ stata una vacanza culinaria e a base di arte, per noi come fare una gita della scuola, ci siamo divertiti molto". Da 25 anni il salone Privè si trova in via Garibaldi 52 ad Arezzo, ma come è cambiato il lavoro in un quarto di secolo? "Siamo in via Garibaldi vicino a pizza Sant’Agostino al primo piano, sempre nello stesso posto e sempre con lo stesso personale - spiega il titolare – in 25 anni di attività è cambiato tutto, la città, l’economia, il mondo. L’unica cosa da fare è adeguarsi ai tempi, cercare di essere preparati. Avere una proposta di moda capelli coerente e al passo coi tempi. Dietro al nostro lavoro ci sono tanta preparazione e ricerca, tanto lavoro e sudore, per cercare costantemente di migliorarci e offrire un servizio sempre più competitivo e all’avanguardia".

