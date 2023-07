Il Roseto della Musica Festival a San Pancrazio

Da domani al 15 luglio il Centro Interculturale “Don Giuseppe Torelli” e Museo della Memoria di San Pancrazio, nel Comune di Bucine, ospiterà il Festival Internazionale Il Roseto della Musica Masterclass e Concerti, ideato e realizzato, per l’ottavo anno, dall’Associazione Culturale Dima – DoReMi International Music Academy di Arezzo insieme all’Amministrazione comunale di Bucine, in collaborazione con il Liceo Musicale “ Petrarca” di Arezzo. Il Festival rientra tra i progetti legati alla tematica Musica e Memoria dell’Associazione Dima con sede in Casa Petrarca, diretta dal maestro Giorgio Albiani (nella foto), docente di chitarra e delegato all’internazionalizzazione al Conservatorio di Firenze.

Il nucleo centrale in cui si svolgerà il Festival è il Centro Interculturale “Don Giuseppe Torelli” e Museo della Memoria di San Pancrazio. Un Luogo della Memoria, rappresentato dal suo roseto da cui il Festival trae ispirazione e il nome, dove si incontreranno docenti e allievi provenienti da Italia, Francia, Cina per condividere l’esperienza dell’arte e della musica con masterclass di chitarra tenute da Giorgio Albiani, Adriano Walter Rullo, ed Eduardo Isaac. Novità del 2023 il corso di Alto perfezionamento di Flauto con Filomena De Pasquale.

Il festival sarà inaugurato col concerto di lunedì alle 21:15 nella Chiesa di San Pancrazio con il duo formato da Marta Mazzini, flauto e Omar Cyrulnik, chitarra con un programma dedicato alla storia del Tango. A seguire il duo di Catherine Daniela Bruni, violoncello e Sebastian Maccarini, pianoforte. La stagione prosegue il 12 luglio al Leccio di Bellavista con il concerto del chitarrista Eduardo Isaac.